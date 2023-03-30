زلزال بقوة 3.3 ريختر يضرب تونس

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 مارس 2023 05:23 مساءً - أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي التونسي، تسجيل هزة أرضية بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر، ضربت عدة مدن في دولة تونس، مساء اليوم الخميس.

زلزال تونس

وكشف المعهد الوطني للرصد الجوي التونسي، أن محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، سجلت اليوم الخميس هزة أرضية.

ووفقا لبيان المعهد، فالهزة الأرضية التي تم تسجيلها بمحطات الرصد بلغت قوتها 3.3 درجة على مقياس ريختر وحدد مركزها حسب التحاليل الأولية شرق مدينة نفزة من ولاية باجة.

وأوضح المركز الأورمتوسطي لرصد الزلازل، أن الزلزال الذي تبلغ قوته 3.3 درجة على مقياس ريختر، والذي ضرب تونس، وقع على عمق 5 كم تحت سطح القشرة الأرضية.

ولم تكشف التقارير الإعلامية حتى الوقت الحالي، حجم الأضرار التي تسبب بها الزلزال، كما لم تطلق السلطات التونسية أي تحذير أو تعليق على أضرار الزلزال الذي ضرب البلاد.

وفي وقت سابق، تعرضت منطقة سيدي الهاني في ولاية سوسة الواقعة وسط السواحل الشرقية لتونس، لهزة أرضية بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر للزلازل.

وفى نفس السياق تعرضت دولة جزر سليمان بالمحيط الهادي لزلزال قوي جديد، لتتواصل الزلازل القوية والهزات الأرضية في عددا من دول العالم من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير الماضي.