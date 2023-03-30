أردوغان يشكر الإمارات على تضامنها ودعمها خلال أزمة الزلزال

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 مارس 2023 03:29 مساءً - أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالا مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث تناول الاتصال العلاقات التركية الإماراتية والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وقدم الرئيس التركي الشكر للإمارات على تضامنها خلال أزمة الزلزال الذي شهدته تركيا الشهر الماضي، والذي أسفر عن سقوط عشرات الآلاف من الضحايا.

كما تبادل الزعيمان خلال الاتصال التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل.

يذكر أن الإمارات وتركيا وقعتا مطلع الشهر الجاري اتفاقا لشراكة اقتصادية شاملة لتعزيز التجارة، وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الاتفاقية ستأخذ العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى مرحلة جديدة.