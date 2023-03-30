أبو الغيط يؤكد على أهمية التعاون العربي الأوروبي لمواجهة التحديات المشتركة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 مارس 2023 02:23 مساءً - استقبل السيد احمد ابوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم ٣٠ مارس ٢٠٢٣ بمقر الأمانة العامة، رؤساء بعثات الإتحاد الأوروبي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإلاضافة الى عدد من مسؤولي جهاز العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي بإسم الامين العام ان ابو الغيط تناول خلال اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك التطورات الأخيرة على الساحتين الإقليمية والدولية خاصةً في منطقة الشرق الأوسط بالإضافة الي تداعيات الحرب في أوكرانيا على المنطقة، كما استعرض ابو الغيط رؤيته ومواقف الجامعة العربية تجاه هذه القضايا، إضافةً الى بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات المؤسسية العربية الأوروبية، مشيراً الى اهتمام سفراء الإتحاد الأوروبي بالتعرف على رؤى السيد الأمين العام حيال التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية في ضوء التصعيد الاسرائيلي وحملة القمع والتنكيل التي يباشرها جيش الاحتلال في مدن الضفة الغربية.

كما استفسر السفراء الأوروبيون حول تطورات الأزمات العربية، لا سيما في سوريا وليبيا.

وأضاف المتحدث ان ابو الغيط اطلع سفراء الاتحاد الاوروبي خلال اللقاء على بعض التطورات الخاصة بمسارات العمل العربي المشترك في المرحلة القادمة، لا سيما مع قرب انقعاد القمة العربية في الرياض، كما استمع سيادته الى رؤى وتقييمات المسؤولين الأوروبيين لمستوى التطور في العلاقات العربية الأوروبية.