سوريا تسجل 20 هزة أرضية خفيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 مارس 2023 10:26 صباحاً - أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، تسجيل 20 هزة أرضية خفيفة منذ صباح أمس الأربعاء، وحتى صباح اليوم الخميس.

وأوضح المركز في بيان أن محطات الرصد الزلزالي في سوريا رصدت 9 هزات في لواء اسكندرون، وهزة شمال لبنان، و 10 هزات في تركيا.

وأشار المركز إلى أن قوة الهزات تراوحت بين 1.8 و 3.8 درجات على مقياس ريختر، وعلى أعماق مختلفة وصلت إلى 72.8 كم.

وكان زلزال مدمر قد ضرب سوريا وتركيا في السادس من شهر فبراير/ شباط الماضي، مما أدى إلى وقوع الكثير من الخسائر في الأرواح والممتلكات.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، في أخر إحصاء له الأربعاء الماضي، ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال 6 فبراير/ شباط إلى 6747 داخل سوريا.

وكشف المرصد عن أن عدد الضحايا السوريين الذين دخلوا من المعابر مع تركيا إلى سوريا بلغ 1793 قتيلا، منذ 6 من فبراير/ شباط الجاري.

وتضرر أكثر من 123 تجمعا سكنيا وقرية وبلدة ومدينة في المناطق السورية، من ضمنها أكثر من 52 قرية وبلدة ضمن ريف حلب الجنوبي وريف إدلب الشرقي وريف حماة الشمالي، حيث تتواجد مئات الضحايا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب الأراضي السورية.