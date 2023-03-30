إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال جنوب جنين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 مارس 2023 10:26 صباحاً - أصيب شابان فلسطينيان برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة قباطية جنوب جنين شمال الضفة الغربية.

وذكرت مصادر طبية إن أحد الشابين أصيب في الفخذ وحالته مستقرة، بينما أصيب الآخر في بطنه. ويخضع الاثنان للعلاج في مستشفيات جنين.

وأفاد مراسل الغد بأن جيش الاحتلال اعتقل محمود نزال بعد فشله في القبض على شقيقه معتصم نزال المطلوب أمنيا لدى الاحتلال.

وأعلنت كتيبة قباطية سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى المسؤولية عن خوض اشتباكات مسلحة عنيفة خلال التصدي لاقتحام الآليات العسكرية الإسرائيلية للبلدة.