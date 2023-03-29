بورصة عُمان تنخفض 0.09%انخفض مؤشر بورصة مسقط "30" العماني 4.4 نقطة وبنسبة 0.09 في المائة اليوم الأربعاء، ليغلق عند مستوى 4854.31 نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4858.67 نقطة.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، بلغت قيمة التداول مليونين و322 ألفًا و79 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة 98ر19 في المائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول، التي بلغت مليونًا و935 ألفًا و341 ريالًا عُمانيًّا.

وأوضح التقرير الصادر عن البورصة أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.036 في المائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.84 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 144 ألف ريال عُماني مشكّلة ما نسبته 6.20 في المائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 347 ألف ريال عُماني أي ما يعادل 95ر14 في المائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني 203 آلاف ريال عُماني وبنسبة 8.75 في المائة.