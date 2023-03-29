انخفاض أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهبانخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع زيادة الإقبال على الأصول مرتفعة المخاطر وذلك على إثر انحسار المخاوف من اتساع نطاق أزمة البنوك العالمية.

وتراجع الذهب في السوق الفورية بنسبة 0.6% إلى 1961.80 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:49 بتوقيت غرينتش بعدما زاد بنسبة واحد % أمس الثلاثاء، فيما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1963.10 دولار.

ويأتي هذا الانخفاض بعدما ارتفع مؤشر الدولار ما يرفع سعر المعدن النفيس على المشترين من حائزي العملات الأخرى. وقفزت الأسهم الآسيوية اليوم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.5% إلى 23.15 دولار للأونصة وتراجع البلاتين 0.1% إلى 962.05 دولار، فيما وخسر البلاديوم 0.3% مسجلاً 1414.64 دولار.