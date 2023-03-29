العاهل الأردني يؤكد وقوف بلاده إلى جانب لبنان وشعبه

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 مارس 2023 10:26 مساءً - أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني،وقوف بلاده المستمر إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي ،خلال لقاء العاهل الأردني في قصر الحسينية، اليوم الأربعاء مع وزير الخارجية والمغتربين اللبناني الدكتور عبدالله بوحبيب.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وفرص توسيع التنسيق والتعاون في المجالات كافة، كما تم التطرق إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وتم التأكيد، خلال اللقاء، على أهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه اللاجئين السوريين، ولا سيما في البلدان المستضيفة.

حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي.