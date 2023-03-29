السعودية ترفع عدد رحالات قطار الحرمين لنقل المعتمرين بين مكة والمدينة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 مارس 2023 09:29 مساءً - أعلنت المملكة العربية السعودية زيادة عدد رحالات قطار الحرمين خلال شهر رمضان المبارك، لنقل المعتمرين من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة على الاتجاهين؛ للتيسير على ضيوف الرحمن خلال أوقات الذروة.

وحسب وسائل إعلام سعودية، رفعت إدارة قطار الحرمين عدد الرحلات خلال شهر رمضان المبارك إلى أكثر من 100 رحلة يوميًّا؛ لنقل المعتمرين من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة والعكس.

ووقعت شركة الخطوط الحديدية السعودية (SAR) مذكرة تعاون مع شركة الحسام لخدمات العمرة التابعة لشركة سياد القابضة السعودية لخلق فرص تطويرية وتعاونية لإثراء تجربة الحاج والمعتمر، عبر توفير مواصلات سريعة وآمنة؛ تحجز بمقتضاها المقاعد الخاصة بمجموعات الحج والعمرة لجميع الجاليات من مختلف البلدان العربية والأجنبية، وفقًا للضوابط والأنظمة المعمول بها في المملكة.

خدمة ضيوف الرحمن

وقال مدير شركة الحسام عبد العزيز خوقير: إن هذه الخطوة تأتي دعمًا لتطوير الشراكة بين القطاعات المختلفة العاملة في دعم المشروعات التي تخدم ضيوف الرحمن، مبينًا أن المذكرة تمثّل امتيازًا لحجز وتنظيم رحلات الأفواج عبر الخطوط الحديدية؛ ما يعكس الثقة المكتسبة للقطاع الخاص في المملكة، ودوره الريادي على مستوى الشرق الأوسط.

ويشهد قطار الحرمين السريع إقبالًا متزايدًا من الزوار والمعتمرين من قاصدي الحرمين الشريفين وزوار مدينة جدة، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، عبر خمس محطات تم تجهيزها بكامل الخدمات؛ حيث تم تشغيل أكثر من 25 ألف رحلة، منذ انطلاق التشغيل مع تجاوز دقة الوصول للموعد نسبة 95%، وفقًا للإعلام السعودي.