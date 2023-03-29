اعتقال المسئول الإعلامى لداعش فى محافظة صلاح الدين بالعراق

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 مارس 2023 02:19 مساءً - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية بالعراق، اليوم الأربعاء، اعتقال ما يسمى المسؤول الإعلامى لتنظيم داعش الإرهابى فى محافظة صلاح الدين.

وذكرت المديرية -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية- أنه "بعملية نوعية وجهد استخبارى مميز لشعبة الفرقة الرابعة عشر التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبمشاركة القوات الأمنية تم نصب كمين محكم في قرية الشيخ حمد، وعلى إثره ألقي القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء والذي كان يعمل بعدة صفات فى عصابات داعش الإرهابية".

وأوضحت أن الإرهابي كان يعمل مسؤول إعلامي لداعش في محافظة صلاح الدين، ويجبر المواطنين على البيعة والمناصرة للإرهاب، وأن "الإرهابي كان يدلي أيضا بالمعلومات عن القوات الأمنية والإبلاغ عن محال سكنهم ويعمل مرافقا لأحد القياديين الإرهابيين في قضاء الشرقاط"، مؤكدة تسليم الإرهابي إلى الجهات المختصة.

من جهتها أعلنت قيادة حرس الحدود العراقية، اليوم الأربعاء، اعتقال 8 متسللين من جنسيات أجنبية، حاولوا اجتياز الحدود بصورة غير شرعية فى البصرة.

وذكرت القيادة، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، أن قواتها تمكنت من إلقاء القبض على 8 متسللين من جنسيات أجنبية حاولوا اجتياز الحدود بصورة غير شرعية عبر قناة شط العرب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وكانت قيادة حرس الحدود بالعراق، قد أعلنت أمس الأول الاثنين، القبض على 32 متسللا أجنبيا حاولوا اجتياز الحدود العراقية.