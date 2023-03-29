الرئيس السوري يجري تعديلا وزاريا لتغيير 5 وزراء

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 مارس 2023 10:30 صباحاً - قال الإعلام الرسمي السوري إن الرئيس بشار الأسد أجرى تعديلا وزاريا لتغيير 5 وزراء.

وكان من بين الوزراء الذين شملهم التعديل وزير النفط، وعيّن فراس حسن قدور وزيرا للنفط والثروة المعدنية خلفا لبسام طعمة.

كما تم اختيار محسن عبد الكريم علي وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، والدكتور عبد القادر جوخدار وزيراً للصناعة، ولؤي عماد الدين المنجد وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، و أحمد بوسته جي وزير دولة.

وأنهى المرسوم الرئاسي تسمية المهندس محمد فايز البرشة وزيراً للدولة