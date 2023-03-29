115 مليار دولار احتياطي النقد الأجنبي بالعراق

115 مليار دولار احتياطي النقد الأجنبي بالعراقسجل البنك المركزي العراقي أكبر احتياطي مالي من العملة الصعبة عبر تاريخه، ببلوغه مستوى 115 مليار دولار أمريكي.

وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية مظهر محمد صالح، في تصريحات رصدتها وسائل إعلام عراقية اليوم الثلاثاء، أن احتياطي البنك المركزي العراقي يبلغ حاليا أعلى مستوياته التاريخية على الإطلاق، بعد أن بلغ 115 مليار دولار، مؤكدا قوة الاقتصاد العراقي، وقدرته على مواجهة الأزمات بسهولة، على الرغم من توجه المستمر نحو التحسن.

وأوضح أن بلاده تعمل على تحسين مناخ المدفوعات الرقمي بالتدريج والامتثال نحو العالم.

ونوه أن الحزم التي أطلقها البنك المركزي ذكية، وتعطي اطمئنانا للمواطن العراقي، لاسيما في ظل الدخول بنجاح في مرحلة المدفوعات الرقمية.

يذكر أن البنك المركزي العراقي، أعلن في 19 يناير الماضي، عن تسجيل نمو كبير في احتياطياته من العملة الأجنبية خلال العام الماضي، حيث أفاد آنذاك نائب محافظ البنك عمار حمد بأن الاحتياطيات تجاوزت 99 مليار دولار أمريكي.