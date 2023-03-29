115 مليار دولار احتياطي النقد الأجنبي بالعراق
سجل البنك المركزي العراقي أكبر احتياطي مالي من العملة الصعبة عبر تاريخه، ببلوغه مستوى 115 مليار دولار أمريكي.
وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية مظهر محمد صالح، في تصريحات رصدتها وسائل إعلام عراقية اليوم الثلاثاء، أن احتياطي البنك المركزي العراقي يبلغ حاليا أعلى مستوياته التاريخية على الإطلاق، بعد أن بلغ 115 مليار دولار، مؤكدا قوة الاقتصاد العراقي، وقدرته على مواجهة الأزمات بسهولة، على الرغم من توجه المستمر نحو التحسن.
وأوضح أن بلاده تعمل على تحسين مناخ المدفوعات الرقمي بالتدريج والامتثال نحو العالم.
ونوه أن الحزم التي أطلقها البنك المركزي ذكية، وتعطي اطمئنانا للمواطن العراقي، لاسيما في ظل الدخول بنجاح في مرحلة المدفوعات الرقمية.
يذكر أن البنك المركزي العراقي، أعلن في 19 يناير الماضي، عن تسجيل نمو كبير في احتياطياته من العملة الأجنبية خلال العام الماضي، حيث أفاد آنذاك نائب محافظ البنك عمار حمد بأن الاحتياطيات تجاوزت 99 مليار دولار أمريكي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 115 مليار دولار احتياطي النقد الأجنبي بالعراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.