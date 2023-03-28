الخارجية الفلسطينية تحذر من إطلاق يد بن جفير ضد الفلسطينيين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 مارس 2023 10:26 مساءً - حذّرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، من مخاطر قرارات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ومحاولاته المستمرة لحل أزمات ائتلافه الحاكم على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أنه بعد قرارات "الكابينيت" الاستعمارية الاستيطانية وشرعنة عديد البؤر العشوائية، وإلغاء ما يسمى "خطة الانفصال"، يتفق نتنياهو مع بن جفير على تشكيل ميليشيا تحت إمرته تحت مسمى "الحرس الوطني"، ومنحه صلاحيات كاملة في إصدار التعليمات".



وأضافت أن تشكيل هذه الميليشيا يثير عديد المخاوف بشأن الدور الذي ينوي بن غفير منحه لهذه القوات ضد المواطنين الفلسطينيين ومقومات صمودهم وحقوقهم في أرض وطنهم، خاصة وأن فاشية بن جفير وإرهابه مليئة بالحقد والكراهية والعنصرية وموجهة بالأساس ضد الشعب الفلسطيني.



وأكدت الوزارة الفلسطينية أن إطلاق نتنياهو يَد بن جفير ضد الفلسطينيين سيشعل ساحة الصراع ويوسعها، الأمر الذي سيخرّب أية جهود مبذولة لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة.