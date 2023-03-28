ارتفاع طفيف للأسهم الأوروبية
ارتفعت الأسهم الأوروبية، في تعاملات اليوم الثلاثاء، بنحو طفيف وذلك في ظل تزايد آمال المستثمرين في احتواء الأزمة المصرفية التي عصفت بأوروبا والولايات المتحدة.
وصعد المؤشر البريطاني "فوتسي 100" بنسبة 0.18بالمائة إلى 7485.01 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.23بالمائة إلى 15161.87 نقطة.
وزاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.29بالمائة إلى 7098.35 نقطة، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".
وفي نهاية الأسبوع الماضي، تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية، في ظل انخفاض أسهم البنوك والخدمات المالية.
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