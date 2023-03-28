الإمارات تعتمد 24 مبادرة وطنية لمضاعفة إعادة التصدير خلال 7 سنوات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 مارس 2023 04:30 مساءً - أقرّ مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال اجتماعه برئاسة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 24 مبادرة وطنية تهدف لمضاعفة إعادة التصدير من دولة الإمارات 100% خلال السنوات السبع المقبلة.

وغرد الشيخ محمد بن راشد عبر تويتر قائلا: “ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن في أبوظبي أقررنا خلاله 24 مبادرة وطنية تهدف لمضاعفة إعادة التصدير من دولة الإمارات 100% خلال السبع سنوات القادمة بالاستفادة من شبكتنا المكونة من 50 مكتباً تجارياً حول العالم”.

وأضاف: “كما استعرضنا في اجتماعنا أكثر من 19 مبادرة لجعل الدولة عاصمة للمواهب العالمية”.

وأشار الشيخ محمد بن راشد إلى أن الإمارات الثانية عالمياً في مؤشر كبار المديرين المتخصصين، وتهدف إلى نقل أفضل الخبرات وصقل الكوادر الوطنية لتكون عالمية التفكير.

وتابع حاكم دبي: “واستعرضنا نتائج أعمال اللجنة العليا لمفاوضات التجارة الحرة.. وقعنا اتفاقيات شراكات اقتصادية شاملة مع 4 دول، ونتفاوض حالياً مع العديد من الدول الأخرى، وبدأنا نرى تأثير الاتفاقيات على أرقام التجارة الخارجية للدولة… 2023 سيكون العام الاقتصادي الأقوى للدولة في تاريخها، بإذن الله”.

واستطرد: “ووافق المجلس خلال الاجتماع على استضافة المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للحفاظ على البيئة في 2025 والذي يحضره 10 آلاف خبير ومتخصص بيئي من 160 دولة.. مسيرة الإمارات الاقتصادية ستبقى مسيرة مستدامة.. محافظة على البيئة.. تحمي الموارد للأجيال القادمة، بإذن الله”.

واستكمل قائلا: “اعتمدنا في اجتماع مجلس الوزراء إعادة تشكيل مجلس جودة الحياة الرقمية برئاسة سيف بن زايد آل نهيان.. ومجلس الإمارات للجينوم برئاسة خالد بن محمد بن زايد .. المجلسان يهدفان لرفع جودة الحياة الرقمية والصحية لشعب الإمارات وكافة المقيمين على أرضها”.