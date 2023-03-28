الخارجية الفلسطينية تدين خطط الاحتلال لتمديد أوقات اقتحام الأقصى

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 مارس 2023 11:23 صباحاً - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، ما أعلنته جماعات ما تسمى الهيكل المزعوم بشأن اتفاقاتها مع شرطة الاحتلال تمديد ساعات اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك في ظل توجيهات الوزير المتطرف إيتمار بن غفير.

واعتبرت الوزارة في بيان صحفي، اليوم، الثلاثاء، أن هذه الخطوة إمعانا في تكريس التقسيم الزماني للمسجد على طريق تقسيمه مكانيا.

وقالت “إنها تنظر الوزارة بخطورة بالغة لهذا القرار الاستعماري التهويدي والعنصري باعتباره تصعيدا خطيرا في الأوضاع على ساحة الصراع، وانقلابا على التفاهمات بين الجانبين بشأن خفض التوتر”، محذرة من أية تسهيلات يعطيها بن غفير للمقتحمين وتداعياتها في شهر رمضان المبارك.

وأضافت الوزارة، أن الحكومة الإسرائيلية تسعى لإرضاء مؤيديها المتطرفين وحل أزماتها على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إدخال تغييرات جذرية على الوضع القائم بالمسجد الأقصى والقدس ومقدساتها.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، بتدخل أمريكي عملي وحاسم يجبر الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب وغير القانونية، امتثالا للاتفاقيات الموقعة وتفاهمات العقبة وشرم الشيخ وقبل فوات الأوان.