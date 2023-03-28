الحرمين تفعل مبادرة ”خدام الحرم” لتقديم خدمة دفع العربات المجانية التطوعية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 مارس 2023 10:26 صباحاً - فعلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى ممثلة فى وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية مبادرة "خدام الحرم"، لتقديم خدمة دفع العربات المجانية التطوعية لخدمة كبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة فى الطواف والمسعى، ضمن حملة الرئاسة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا"، والتى تأتى فى عامها الثامن تحت شعار (من الوصول إلى الحصول).

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء، أن المبادرة بحسب ما أوضح الوكيل المساعد للشؤون التطوعية مدير عام الإدارة العامة لتنسيق التطوعية عادل بن رجا الله الجهني، تهدف إلى استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة وفق شروط وضوابط العمل التطوعي لتقديم كافة الخدمات التطوعية والتسهيلات الممكنة اللازمة لخدمة ضيوف الرحمن وخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في البرامج التطوعية بالمسجد الحرام.

وأضافت الوكالة أن مبادرة "خدام الحرم" تأتي إنفاذا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وتحقيق أعلى معايير الجودة والتميز في العمل التطوعي والخيري.