بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاضأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين، على انخفاض مؤشرها العام 14.33 نقطة ليبلغ مستوى 7014.58 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.20 في المئة.

وتم تداول 87.2 مليون سهم عبر 7166 صفقة نقدية بقيمة 31 مليون دينار كويتي (نحو 93.9 مليون دولار أمريكي).

وقالت وكالة الأنباء الكويتية أن مؤشر السوق الرئيسي انخفض 1.66 نقطة ليبلغ مستوى 5517.61 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.03 في المئة من خلال تداول 23 مليون سهم عبر 1467 صفقة نقدية بقيمة 3.2 مليون دينار (نحو 9.6 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 18.95 نقطة ليبلغ مستوى 7767.15 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.24 في المئة من خلال تداول 64.2 مليون سهم عبر 5699 صفقة بقيمة 27.8 مليون دينار (نحو 84.2 مليون دولار).

في موازاة ذلك تراجع مؤشر (رئيسي 50) 2.06 نقطة ليبلغ مستوى 5601.40 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.04 في المئة من خلال تداول 21.7 مليون سهم عبر 1243 صفقة نقدية بقيمة 3 ملايين دينار (نحو 9.09 مليون دولار).