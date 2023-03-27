دوت الخليج -

تراجع أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات ، اليوم الاثنين ، وخسرت اكثر من 9 دولارات في المعاملات الفورية، وانخفض المعدن الأصفر بنسبة 0.47 في المائة أو ما يعادل 9.5 دولار ليصل إلى 1969.22 دولار للأونصة. تراجع أسعار الذهب خلال تعاملات اليومتراجعت أسعار الذهب خلال تداولات ، اليوم الاثنين ، وخسرت اكثر من 9 دولارات في المعاملات الفورية، وانخفض المعدن الأصفر بنسبة 0.47 في المائة أو ما يعادل 9.5 دولار ليصل إلى 1969.22 دولار للأونصة. وبحسب وكالة أنباء " رويترز " تراجعت عقود الذهب تسليم أبريل 2023 بنسبة 0.63 في المائة أو ما يوازي 12.8 دولار لتصل إلى 2001.3 دولار للأونصة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 0.49 في المائة إلى 23.23 دولار، وتراجع البلاتين 0.89 في المائة إلى 981.45 دولار، في حين انخفض البلاديوم 1.69 في المائة إلى 1390.53 دولار.

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