مصرع 20 معتمر وإصابة 29 آخرين في حادث حافلة بالسعودية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 مارس 2023 10:26 مساءً - لقي 20 شخصا مصرعهم وإصابة 29 آخرين في حادث لحافلة تقل معتمرين بعقبة شعار شمال عسير.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن الحادث وقع عصر اليوم في عقبة شعار عسير .

وأرجعت المصادر سبب الحادث إلى تهوية مكابح الحافلة ومن ثم اصطدامها بأحد الجسور وانقلابها واشتعال النيران بها .

وهرعت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والجهات الأمنية المعنية لموقع الحادث الذي لا يزال العمل قائماً به والعقبة مغلقة إلى ساعة إعداد هذا الخبر، في حين يجري نقل الجثث والمصابين إلى عدد من المستشفيات بالمنطقة.