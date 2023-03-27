تونس تحبط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والبحرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 مارس 2023 10:26 مساءً - أعلنت السلطات التونسية إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والبحرية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، في بيان، اليوم الاثنين، أنه في إطار التصدي لظاهرة اجتياز الحدود البرية خلسة تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات جندوبة و القصرين من ضبط 11 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعمدوا اجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة.

التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية

وفي سياق آخر، أضاف أنه في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية تمكنت وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالساحل ( المنطقة البحرية بنابل) و إقليم الحرس البحري بالوسط (المنطقة البحرية بالمهدية) من إحباط عمليتين اجتياز للحدود البحرية خلسة و نجدة و إنقاذ 27 مجتازا، من بينهم عدد 21 تونسيا والبقية من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر، وأمرت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.