ميقاتي يعدل عن قرار مد العمل بالتوقيت الشتوي في لبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 مارس 2023 03:29 مساءً - أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، انتهاء أزمة التوقيت الصيفي والشتوي في لبنان، بالإبقاء على التوقيت دون تغيير.

وكان ميقاتي قد أصدر قرارا بتقديم التوقيت لمدة ساعة اعتبارا من إبريل، بدلا من بدء العمل بالتوقيت الصيفي في عطلة نهاية الأسبوع الأخير من مارس كما جرت العادة.

وأكد ميقاتي أن البعض أعطى مسألة التوقيت الصيفي بعدا طائفيا مغلوطا، معلنا الإبقاء على مواعيد التوقيت الصيفي والشتوي دون تغيير.

وأضاف بعد جلسة مجلس الوزراء: “استمرار العمل بالتوقيت الشتوي حتى نهاية رمضان سبقته اجتماعات مكثفة على مدى أشهر بمشاركة معنيين وكان الهدف منه إراحة الصائمين خلال رمضان من دون التسبب بأي ضرر لأحد”، مؤكدًا أن “قرار تأجيل التوقيت الصيفي ليس ذات بعد طائفي وما كان يستوجب كل هذه الردود البغيضة”.

ودعا رئيس حكومة تصريف الأعمال جميع الأطراف لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتأليف حكومة جديدة من دون تأخير.