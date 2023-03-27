اشتية: نأمل من رعاة الاتفاقيات أن يلزموا إسرائيل بوقف عدوانها

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 مارس 2023 02:27 مساءً - طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الإثنين، من رعاة الاتفاقيات أن يلزموا إسرائيل بأن توقف عدوانها على الشعب الفلسطيني، في المدن والقرى والمخيمات والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية جميعها.

وقال اشتية في جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني التى عقدت برام الله: “تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي هجماتها واعتداءاتها على المقدسات الإسلامية والمسيحية والتي كان آخرها إخلاء المعتكفين من المسجد الأقصى”.

وأضاف: “هذا الاعتداء وهذه الاجتياحات للمسجد الأقصى يجب أن تتوقف، وهذا ضرب بكل القيم الدينية والإنسانية والأخلاقية”.

كما توجه اشتية بالتحية لجماهير الشعب الفلسطيني بمناسبة يوم الأرض الخالد الذي يصادف في الثلاثين من آذار الجاري مستذكرين الشهداء الذين قضوا في سبيل الدفاع عن أرض الآباء والأجداد في مواجهة قوى الاستعمار والمستعمرين.