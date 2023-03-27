مستوطنون يقتحمون الأقصى واعتقالات بين الفلسطينيين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 مارس 2023 12:29 مساءً - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الاسلامية، إن أعدادا كبيرة من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى في ساعات الصباح الأولى على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوساً تلمودية عند الأبواب وفي الساحات.

وعززت شرطة الاحتلال انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، وتم التدقيق في البطاقات الشخصية والتضييق على الداخلين إلى المسجد.

كما قامت قوات الاحتلال بالتضييق على الشبان وعرقلتهم في طريقهم لصلاة الفجر في المسجد الأقصى، بعد أن تم إفراغه من المعتكفين ليلاً.

وتكثفت الدعوات المقدسية للرباط في المسجد الأقصى طيلة شهر رمضان، والتصدي لمخططات الاحتلال الاستيطانية والتهويدية بحق المسجد والمدينة المقدسة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم 6 فلسطينيين، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

وداهمت قوات الاحتلال قرية حوسان غرب بيت لحم، واعتقلت محمد حسين حمامرة (18 عاما)، وأحمد ياسر شوشه (30 عاما)، ومحمد طارق حمامره (17 عاما)، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وفى مخيم عسكر شرق نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين ليث شراعية، وأنس صلاح صقر، بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما في المخيم.

هذا و اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب عزمي إياد منصور، بعد أن داهمت منزله، وفتشته ، في بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة.

وتشهد مدن الضفة الغربية، اقتحامات إسرائيلية شبه يومية، تنتهي عادة باعتقال وإصابة عدد من الفلسطينيين، واستشهاد آخرين في بعض الأحيان.