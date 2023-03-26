تونس تُحبط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والبحرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 مارس 2023 10:26 مساءً - أعلنت السلطات التونسية إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والبحرية، وأوضح المتحدث الرسمى باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى التونسى فى - بيان له اليوم "الأحد" -ان وحدات الحرس الوطنى العاملة بالقصرين تمكنت من ضبط 23 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعمدوا اجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة والإقامة على غير الصيغ القانونية .

وفى سياق آخر، أضاف أن الوحدات العائمة التابعة لمنطقة الحرس البحري بالمهدية بإقليم الحرس البحرى بالوسط تمكنت من إحباط عمليتين اجتياز للحدود البحرية خلسة ، كما تمكنت من نجدة و إنقاذ 74 مجتازا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر.



وأمرت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم .