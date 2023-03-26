انخفاض مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق

انخفاض مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاقانخفض مؤشر بورصة مسقط "30" العماني 26.7 نقطة وبنسبة 0.55 في المائة اليوم الأحد، مغلقاً عند مستوى 4844.30 نقطة مقارنةً مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4871.01 نقطة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية اليوم، إن قيمة التداول بلغت مليونين و864 ألفًا و837 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 8ر52 في المائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 6 ملايين و75 ألفًا و139 ريالًا عُمانيًّا.

وأوضح التقرير الصادر عن البورصة أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.136 في المائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.80 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 451 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 15.73 في المائة، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 148 ألف ريال عُماني أي ما يعادل 16ر5 في المائة، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 303 آلاف ريال عُماني وبنسبة 10.57 في المائة.