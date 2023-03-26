البرهان: يجب أن تكون القوات المسلحة السودانية تحت إمرة سلطة مدنية منتخبة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 مارس 2023 01:26 مساءً - قال رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن الإصلاح الأمني والعسكري عملية سودانية خالصة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة لن تقف حجر عثرة أمام إصلاح الدولة.

أضاف البرهان، خلال كلمته أثناء افتتاح ورشة الإصلاح الأمني، “نريد بناء قوات مسلحة مهنية ووقف استغلالها في السياسة”، و”نريد أن نمكن أي سلطة مدنية قادمة من أن تكون القوات المسلحة تحت إمرتها”.

وتابع أن الإصلاح الأمني والعسكري هو عملية طويلة ومعقدة ولا يمكن تجاوزها بسهولة ويسر، مضيفا: “نؤكد التزامنا بأننا لن نقف حجر عثرة أمام إصلاح الدولة”.

واستطرد: “نريد لأي سلطة مدنية قادمة أن تكون القوات المسلحة تحت خدمتها”، متابعا: “نعمل على بناء جيش مهني لا يتدخل في العملية السياسية”، مؤكداً أن الفرصة مواتية الآن لإصلاح جميع أجهزة الدولة.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو، إن الإصلاح لا بد أن يشمل مؤسسات الدولة كافة، مؤكداً: “نعمل من أجل حل سياسي توافقي بين الجميع”.

وأضاف دقلو أن الإصلاح الأمني والعسكري مهمة ليست سهلة، و”نسير نحو إقامة جيش سوداني موحد”.

وأكد أهمية إنجاز الإصلاح السياسي في السودان بحث يشمل كل أجهزة الدولة.