فلسطين تدعو الأطراف الإقليمية والدولية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 مارس 2023 01:26 مساءً - حمل الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، المسؤولية الكاملة عما يجري من تصعيد خطير ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وأضاف أبو ردينة أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحاول جر المنطقة إلى مربع العنف والتصعيد، من خلال تصعيد حربها ضد شعبنا الفلسطيني قتلاً وحرقاً وإبادة واقتحامات للمقدسات.

وأكد أن الأطراف الإقليمية والدولية التي سعت وتسعى لمنع التصعيد والتوتر، عليها التدخل ولجم حكومة التطرف في إسرائيل والضغط عليها لوقف هذه الاعتداءات المتصاعدة في شهر رمضان المبارك من قبل جيشها ومستوطنيها، قبل انفجار المنطقة الذي تتحمل نتائجه الحكومة الإسرائيلية وحدها.

يذكر أن مستوطنين أحرقوا منزل الفلسطيني أحمد ماهر من بلدة سنجل في رام الله، بالإضافة إلى اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المعتكفين فيه.