العراق.. ‎هزة أرضية بقوة 4.6 درجة تضرب محافظة ميسان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 مارس 2023 11:26 صباحاً - ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 4.6 درجة على مقياس ريختر، مساء السبت، محافظة ميسان العراقية.

وقالت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي بالعراق، في بيان، إن مراصدها الزلزالية سجلت حدوث هزة أرضية مساء السبت قرب الحدود العراقية الإيرانية.

وأوضح البيان أن الهزة تبعد 66 كيلومترا شمال شرق مدينة العمارة في محافظة ميسان.

وأشار البيان إلى أن الهزة الأرضية بلغت قوتها 4.6 درجة على مقياس ريختر، وشعر بها بعض المواطنين، مؤكدا أنه لم ترد أي أنباء عن وقوع أضرار بشرية أو مادية.