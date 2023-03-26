مستوطنون بحماية قوات الاحتلال يقتحمون باحات الأقصى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 مارس 2023 08:23 صباحاً - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ودفعت شرطة الاحتلال تعزيزات كبيرة لتأمين اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن أعدادا كبيرة من المستوطنين اقتحمت المسجد الاقصى في ساعات الصباح الأولى، فيما قامت تلك القوات بإفراغ الأقصى من الفلسطينيين لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وتزامنا مع اقتحام المستوطنين، علت تكبيرات المرابطين الفلسطينيين احتجاجا على هذه الاقتحامات.

وكانت مراسلة الغد، قد أفادت في وقت سابق، بأن جنود الاحتلال أخرجوا جميع المتواجدين في المسجد الاقصى من باب السلسلة الليلة الماضية.

وندد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، باقتحام الاحتلال للمسجد الاقصى، قائلا: “يبدأ الاحتلال بحملته المسعورة على المسجد الأقصى المبارك ويحارب عباد الله فيه ويفرغه من المصلين المعتكفين”.

و قال الناطق باسم حماس عن مدينة القدس محمد حمادة: “الصلاة والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك حق لشعبنا سيدافع عنه بكل وقت وبكل الوسائل”.

وأضاف حمادة أن ضغط ضغط وإرهاب الاحتلال لن يفلح في وقف الاعتكاف بالأقصى.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، مساء أمس المسجد الأقصى المبارك وقمعت المصلين المعتكفين داخل المصلى القبلي وأخرجتهم بالقوة.

ومنعت قوات الاحتلال المصلين الذين يغادرون المسجد الأقصى، من الدخول مجددا إلى المسجد.