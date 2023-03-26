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عُمان.. 1.93% معدل التضخم في فبراير

استقر معدل التضخم لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان خلال شهر فبراير الماضي عند 1.93 في المائة. عُمان.. 1.93% معدل التضخم في فبرايراستقر معدل التضخم لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان خلال شهر فبراير الماضي عند 1.93 في المائة. وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء العمانية السبت، فقد جاء ذلك وفقاً لبيانات المسح الشهري لأسعار المواد الاستهلاكية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار المجموعات الرئيسة السلعية في شهر فبراير مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي. كما ارتفعت أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسب متفاوتة، في حين أظهرت مجموعة الخضروات انخفاضًا بنسبة 4.95 في المائة.

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