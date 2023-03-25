الأردن يدين مصادقة الاحتلال على 1000 وحدة استيطانية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 مارس 2023 03:29 مساءً - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم السبت، طرح السلطات الإسرائيلية مناقصات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت الوزارة، أن النشاطات الاستيطانية تعد خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وفي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم (2334).

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي، في تصريح صحفي، اليوم السبت، “إن سياسة الاستيطان بمجملها وبتفاصيلها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتقويضاً لأسس السلام وجهود تحقيقه وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية”.

وأكد “أن الممارسات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من بناء للمستوطنات وتوسيعها، والاستيلاء على الأراضي وتهجير الفلسطينيين هي ممارسات لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة، وتمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني”.