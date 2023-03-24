الدولار عند أدنى مستوى في 7 أسابيع

الدولار عند أدنى مستوى في 7 أسابيعاستقر الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوياته في 7 أسابيع في تعاملات اليوم الجمعة، إذ أبقى القلق بشأن البنوك المستثمرين في حالة حذر وقيم المتعاملون احتمالات أن يتوقف مجلس الاحتياطي الفدرالي عن رفع أسعار الفائدة.

وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.097 في المائة إلى 102.48 نقطة ليبقى أعلى قليلاً من أدنى مستوى في سبعة أسابيع عند 101.91 الذي لامسه الخميس.

وحقق المؤشر مكاسب طفيفة أمس الخميس هي الأولى له في ستة أيام تداول.

وارتفع الين الياباني 0.5 في المائة إلى 130.16 مقابل الدولار بعد أن لامس أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 130.055 في وقت سابق من الجلسة.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2285 الدولار بعد أن لامس أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 1.2341 دولار أمس الخميس في تعاملات متقلبة.

وارتفع اليورو 0.03 في المائة عند 1.0833 دولار ليظل أقل من أعلى مستوى له في سبعة أسابيع عند 1.0930 دولار الذي لامسه أمس الخميس.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.07 في المائة إلى 0.669 مقابل الدولار، بينما انخفض الدولار النيوزيلندي 0.14 في المائة إلى 0.624 مقابل الدولار.