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بورصة الكويت تغلق على انخفاض

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على انخفاض مؤشرها العام 10.77 نقطة ليبلغ مستوى 7050.87 نقطة بانخفاض نسبته 0.15 بالمئة. بورصة الكويت تغلق على انخفاضأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على انخفاض مؤشرها العام 10.77 نقطة ليبلغ مستوى 7050.87 نقطة بانخفاض نسبته 0.15 بالمئة. وقالت وكالة الأنباء الكويتية أنه تم تداول 83.6 مليون سهم عبر 6531 صفقة نقدية بقيمة 32.5 مليون دينار كويتي (نحو 107.2 مليون دولار أمريكي). وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بـ28.6 نقطة ليبلغ مستوى 5530.62 نقطة بارتفاع نسبته 0.52 بالمئة من خلال تداول 15.8 مليون سهم عبر 1160 صفقة نقدية بقيمة 2.4 مليون دينار (نحو 7.92 مليون دولار). وانخفض مؤشر السوق الأول بـ23.79 نقطة ليبلغ مستوى 7812.31 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 0.30 بالمئة من خلال تداول 67.7 مليون سهم عبر 5371 صفقة بقيمة 30.1 مليون دينار (نحو 99 مليون دولار). وارتفع مؤشر (رئيسي 50) بـ 56.18 نقطة ليبلغ مستوى 5621.12 نقطة بارتفاع نسبته 1.01 بالمئة من خلال تداول 13.2 مليون سهم عبر ألف صفقة نقدية بقيمة مليوني دينار (نحو 6.6 مليون دولار).

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