الجزائر والسعودية يثمنان التوافق الكبير في مواقفهما الإقليمية والدولية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 مارس 2023 08:24 مساءً - أبدت الجزائر والسعودية اليوم الخميس، ارتياحهما للتوافق الكبير في مواقفهما حول أهم الملفات ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقالت الخارجية الجزائرية إن الوزير أحمد عطاف، تلقى اليوم، اتصالا هاتفيا من نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، الذي هنأه بمناسبة تعيينه على رأس الدبلوماسية الجزائرية متمنيا له التوفيق في أداء مهامه.

وأكد الوزيران تطلعهما للعمل سويا لضمان التحضير الأمثل للاستحقاقات الثنائية المقبلة خدمة للأهداف المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية

كما سجلا بارتياح التوافق الكبير بين مواقف البلدين الشقيقين حول أهم الملفات ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي، مع الـتأكيد على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك، خاصة وأن المملكة ستتسلم رئاسة القمة العربية من الجزائر خلال استضافتها أشغال القمة المقبلة بالرياض.