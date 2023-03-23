رويترز: السعودية وسوريا اتفقتا على عودة العلاقات وفتح السفارات عقب عيد الفطر

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 مارس 2023 05:31 مساءً - قالت مصادر مطلعة لـ وكالة رويترز، إن سوريا والسعودية اتفقتا على إعادة فتح سفارتيهما بعد قطع العلاقات الدبلوماسية قبل أكثر من عقد، في خطوة من شأنها أن تمثل قفزة إلى الأمام في عودة دمشق للعرب.

وأوضح مصدر إقليمي موال لدمشق، أن الاتصالات بين الرياض ودمشق اكتسبت زخما بعد اتفاق تاريخي لإعادة العلاقات بين السعودية وإيران، الحليف الرئيسي للرئيس بشار الأسد، بينما لفت مصدر إقليمي ثان متحالف مع دمشق، أن الحكومتين تستعدان لإعادة فتح السفارتين بعد عيد الفطر في النصف الثاني من أبريل.

ستمثل إعادة العلاقات بين الرياض ودمشق أهم تطور حتى الآن في تحركات الدول العربية لتطبيع العلاقات مع الأسد، الذي نبذه العديد من الدول الغربية والعربية بعد اندلاع الحرب الأهلية في سوريا في عام 2011.

حل أزمات في المنطقة بعد الاتفاق بين إيران والسعودية

وأوضحت وكالة رويترز، أن القرار جاء نتيجة محادثات في السعودية مع مسؤول استخباراتي سوري رفيع، بحسب أحد المصادر الإقليمية ودبلوماسي في الخليج، وقد يشير الاختراق المفاجئ على ما يبدو إلى الدور الذي قد يلعبه الاتفاق بين طهران والرياض في أزمات أخرى في المنطقة.

وفي سياق آخر، أجرى الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية العربية المتحدة، مباحثات مع نظيره السوري بشار الأسد، لدعم العلاقات الأخوية وتنميتها لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز التعاون.