5 قتلى و33 مفقودا جراء غرق 4 قوارب مهاجرين أفارقة قبالة تونس

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 مارس 2023 04:30 مساءً - قال مسؤول قضائي لرويترز إن أربعة قوارب تقل مهاجرين أفارقة غرقت قبالة سواحل تونس يومي الأربعاء والخميس أثناء محاولتها عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا مما خلف ما لا يقل عن خمسة قتلى و33 مفقودا، في حين أنقذ خفر السواحل 84 آخرين.

وأوضح القاضي فوزي المصمودي أن القوارب المتهالكة غرقت قبالة سواحل صفاقس يومي الأربعاء والخميس وسط تزايد وتيرة الهجرة باتجاه أوروبا.

وكان قد أعُلنِ أمس الأربعاء أن خمسة مهاجرين أفارقة على الأقل لقوا حتفهم وفُقد 28 آخرون بعد غرق قارب قبالة تونس أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا.