الدولار قرب أدنى مستوى في 5 أسابيع

الدولار قرب أدنى مستوى في 5 أسابيعاستقر الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوياته في خمسة أسابيع اليوم الأربعاء، قبيل اختتام اجتماع السياسة النقدية للفدرالي الأمريكي.

وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" بلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، 103.19 مرتفعًا بقليل عن أدنى مستوى في خمسة أسابيع البالغ 102.99 والذي لامسه الليلة الماضية.

وبلغ اليورو 1.0770 دولار مستقرا قرب أعلى مستوى في خمسة أسابيع البالغ 1.0789 دولار الذي سجله خلال الليل.

وتتركز أنظار المستثمرين على ما إذا كان الفدرالي الأمريكي سيتمسك بسياسة التشديد النقدي لمكافحة التضخم العنيد أم سيتوقف مؤقتًا عن رفع أسعار الفائدة في ضوء المشاكل التي واجهتها البنوك في الآونة الأخيرة ومن بينها حالة إفلاس وتقديم حزم إنقاذ.

وارتفع الين 0.04 في المائة إلى 132.47 ين للدولار بينما بلغ الإسترليني 1.2233 دولار في أحدث معاملة مرتفعا 0.16 في المائة خلال اليوم.

وزاد الدولار الأسترالي 0.36 في المائة إلى 0.6694 دولار بينما ربح الدولار النيوزيلندي 0.11 في المائة مسجلاً 0.6199 دولار.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، ارتفعت بتكوين 0.44 في المائة في أحدث المعاملات لتبلغ 28276.58 دولار لكنها لا تزال دون أعلى مستوياتها في تسعة أشهر المسجل يوم الاثنين.