أبو الغيط يشارك فى منتدى شومان للأمن والدفاع ببروكسل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 مارس 2023 07:26 مساءً - شارك الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط في النسخة الأولى من منتدى شومان للامن والدفاع الذي عقد خلال يومي 20 و21 مارس الجاري في بروكسل، والذي نظمه الاتحاد الاوروبي بمشاركة دولية واسعة من عدد كبير من وزراء الدفاع والخارجية لدول الاتحاد الأوروبي، وعدد من الدول العربية والأفريقية وكذا المنظمات الدولية والاقليمية.

صرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام ان المنتدى يهدف الى إرساء وتعزيز شراكات الاتحاد الأوروبي مع مختلف المنظمات والكيانات الدولية والإقليمية إلى جانب الدول الحليفة للاتحاد لمواجهة التهديدات والتحديات المشتركة.

وذكر المتحدث أن مشاركة ابو الغيط في هذا المؤتمر تأتي في اطار حرص الجامعة العربية على تعزيز التعاون والتنسيق مع الاتحاد الاوروبي على كافة المستويات.