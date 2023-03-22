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مؤشر بورصة مسقط يغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم الأربعاء عند مستوى 4896.50 نقطة مرتفعا بـ 37.1 نقطة وبنسبة 0.76 بالمائة، مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4859.36 نقطة. مؤشر بورصة مسقط يغلق على ارتفاعأغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم الأربعاء عند مستوى 4896.50 نقطة مرتفعا بـ 37.1 نقطة وبنسبة 0.76 بالمائة، مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4859.36 نقطة. وبلغت قيمة التداول 2.344 مليون ريال عماني، منخفضة بنسبة 21 بالمائة، مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 1.852 مليون ريال عماني. وقالت وكالة الأنباء العمانية أن التقرير الصادر عن بورصة مسقط أشار إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 0.242 بالمائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.95 مليار ريال عماني.

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