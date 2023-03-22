الأمانة العامة للجامعة العربية تنظم فعالية حول ” الالتزام المشترك للمنطقة العربية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 مارس 2023 12:29 مساءً - تعقد الأمانة العامة لجامعـــــــــة الدول العربية (الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربى للمياه ) بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى اسيا (اسكوا) حدث جانبي بعنوان " الالتزام المشترك للمنطقة العربية لتسريع تحقيق الامن المائى" وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذي يعقد بنيويورك خلال الفترة 22-24 مارس 2023، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسولين والخبراء العرب، وذلك يوم الجمعة 24/3/2023.

تهدف هذه الفعالية إلى تعزيز جهود المنطقة العربية الرامية للنهوض بقطاع المياه وبناء شراكات عبر القطاعات لتعزيز العمل الجماعي بشأن المياه في المنطقة العربية. كما تسلط الضوء على الالتزامات التي تم التعهد بها من قبل الدول العربية وأصحاب المصلحة الوطنيين والإقليميين بهدف تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للمياه وتحسين الأمن المائي في المنطقة العربية التي تعاني من ندرة المياه وشحتها.

يساهم هذا الحدث بشكل خاص في تحديد وسائل التنفيذ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال المياه، والأهداف المشتركة بين القطاعات ذات الصلة من خلال تحديد الأولويات الإقليمية والوطنية ذات الصلة بقطاع المياه.