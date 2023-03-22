الأمين العام للأمم المتحدة يهنئ المسلمين: رمضان شهر للتدبُر والتعلم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 مارس 2023 11:24 صباحاً - بعث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش بتهنئة إلى المسلمين حول العالم بمناسبة حلول شهر رمضان.

وفي رسالة خاصة بالمناسبة، أكد جوتيريش أن رمضان شهر “للتدبُر والتعلم” ويمثل وقتا “نجتمع فيه بروح من التفاهم والرحمة، تربطنا أواصر إنسانيتنا المشتركة”.

وشدد الأمين العام على أن رسالة الأمم المتحدة تهدف أيضا لتعزيز الحوار ووحدة الصف والسلام.

ودعا جوتيريش إلى الاستلهام بقِيم هذا الشهر المبارك لإقامة عالم أكثر عدلا وإنصافا للجميع.

وقال جوتيريش إن رسالة السلام والتعاطف والتراحم التي جاء بها الإسلام، منذ أكثر من 1400 عام، تشكل إلهاما للناس حول العالم.