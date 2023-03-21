وفد رفيع المستوى من الصين يزور الأمانة العامة للتحضير للدورة (6) لمعرض...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 مارس 2023 04:27 مساءً - استقبل سعادة السفير الدكتور/ علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية وفد رفيع المستوى من حكومة منطقة نينغشيا الصينية ذات الحكم الذاتي لقومية هوي يوم 20/3/ 2023 بمقر الأمانة العامة، وذلك للتباحث حول الإعداد للدورة السادسة للمعرض الصيني العربي والمقرر عقدها خلال العام 2023 بمقاطعة نينغشيا / الصين ، حيث يعد هذا المعرض فرصة كبرى للقطاعين العام والخاص بالدول العربية لتعظيم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع الجانب الصيني، بالإضافة الى الاستفادة الكبرى من بمبادرتي الحزام والطريق لتحقيق التنمية الاقتصادية بالدول العربية، وذلك أملا في زيادة التقارب بين الشعوب العربية والصين ولتحقيق المنفعة المشتركة.

وصرح سعادة السفير المالكي أن الهدف الاساسي من الزيارة تسليم سعادته دعوة رسمية للمشاركة في أعمال المعرض، وكذلك تعميم الدعوة على كافة الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص في الدول العربية للمشاركة في الترويج لأعماله بالمنطقة العربية، بالإضافة إلى حث القطاع الخاص بالدول العربية للمشاركة بفعالية في أعمال المعرض وكافة الفعاليات المصاحبة له، ومن ثم ابرام العديد من الصفقات الاقتصادية ما تعود بالنفع على زيادة التبادل التجاري والاستثماري العربي الصيني، وكذلك يتطلع الجانبان من خلال هذه الزيارة لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.

يأتي انعقاد أعمال المعرض في إطار فعاليات منتدى التعاون العربي الصيني وهو من أقدم المنتديات التي عقدت لتعزيز التعاون الثنائي العربي الصيني في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك منذ 2009، ومعرض الصين والدول العربية من أهم الفعاليات الاقتصادية التي تعقد تحت مظلة المنتدى والذي يعد منصة أساسية للعلاقات العربية الصينية ولتعزيز التعاون المشترك.