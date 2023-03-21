رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية يلتقي سفير اليابان بجمهورية مصر العربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 مارس 2023 02:23 مساءً - استقبل السفير د. خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية في مكتبه بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء الموافق 21 مارس الجاري سعادة السفير/ أوكا هيروشي، سفير اليابان بجمهورية مصر العربية، وذلك بناءً على طلبه.

وقد أكد الجانبان خلال هذا اللقاء على أهمية تعزيز التعاون العربي الياباني في إطار آليات التعاون العربي الياباني القائمة بالفعل في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، كما أكدا على ضرورة مواصلة التنسيق بين الأمانة العامة وسفارة اليابان بالقاهرة لعقد الدورة الثالثة للحوار السياسي العربي الياباني على المستوى الوزاري خلال العام الجاري بمقر الأمانة العامة، وكذلك عقد الدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني في طوكيو في أواخر العام الجاري. واستعرض الجانبان مُجمل التطورات الراهنة على الساحتين العربية والآسيوية، وكذلك القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.