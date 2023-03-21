الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تحيي اليوم العربي للحد من مخاطر الكوارث

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 مارس 2023 10:30 صباحاً - تحيي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنطقة العربية اليوم العربي للحد من مخاطر الكوارث المصادف 21 مارس من كل عام في ظل تداعيات كبيرة تواجهها المنطقة العربية من تغيرات مناخية وبيئية وكوارث طبيعية خطيرة أسهمت بشكل كبير في زيادة معدلات النشاط الزلزالي والتصحر وحرائق الغابات وندرة المياه وغيرها من المتغيرات الطبيعية بالإضافة الى الكوارث الإنسانية مثل النزاعات المسلحة والتي اثرت في إقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وحيث ان المنطقة العربية تعتبر من ضمن أكثر المناطق تضرراً بسبب هذه المتغيرات أخرها الزلزال الكبير الذي ضرب شمال الجمهورية العربية السورية والجنوب التركي يمثل احدى الأدلة الحية التي تعيشها المنطقة العربية والذي راح ضحيته الالاف بين قتيل وجريح.

أقر الاجتماع الوزاري العربي الأول للحد من مخاطر الكوارث شعار اليوم العربية للحد من مخاطر الكوارث لهذا العام 2023 ليكون "وقاية، استعداد، استجابة عربية فاعلة وتعافي" ويهدف الى تذكير المجتمع العربي بأن نسب الكوارث في زيادة كبيرة والتي تؤثر بشكل كبير على المستوى المحلي مع إمكانية التسبب في خسائر في الأرواح وحدوث اضطرابات اجتماعية واقتصادية كبيرة، وتتسبب الكوارث المفاجئة في نزوح ملايين الأشخاص كل عام وتتفاقم الكثير من الكوارث نتيجة للتغيرات المناخية والتي يكون لها تأثير سلبي على الاستثمار في التنمية المستدامة والوصول الى النتائج المرجوة.

تمثل إنشاء ألية للتنسيق بين الأجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ التي اقرت في قمة الجزائر عام 2005 بداية للعمل العربي في مجال الحد من مخاطر الكوارث واستمر هذا العمل حتى اعتماد الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث والتي اقرتها القمة العربية في مدينة الظهران عام 2018 وكذلك اعتماد آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث كذراع فني متخصص بالحد من مخاطر الكوارث وإحدى الأدوات الرئيسية للحفاظ على حياة الإنسان وتقليل الخسائر والحد منها وكذلك تطبيقها على الكوارث ذات الخطورة الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الناجمة عن الأخطار الطبيعية او من صنع الإنسان فضلا عن ذلك الاخطار البيئية والمخاطر التكنولوجية والبيولوجية ذات الصلة.