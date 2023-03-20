روسيا تقرر شطب ديونا بـ20 مليار دولار لأفريقيا

روسيا تقرر شطب ديونا بـ20 مليار دولار لأفريقيااعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، ان بلاده شطبت ديونا بقيمة 20 مليار دولار لدول من القارة الأفريقية.

ونقل موقع (روسيا اليوم) عن بوتين في الجلسة العامة للمؤتمر البرلماني الدولي " روسيا وإفريقيا في عالم متعدد الأقطاب" القول : إن "روسيا شطبت أكثر من 20 مليار دولار من الديون المستحقة للدول الإفريقية".

وشدد بوتين على أهمية العلاقات بين روسيا والدول الإفريقية، ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول الإفريقية يتزايد كل عام، ووصل بنهاية العام الماضي 2022 إلى قرابة 18 مليار دولار.

وأكد أن بلاده ستواصل مساعدة إفريقيا في مجال الكهرباء وتوسيع أنظمة الطاقة.

وقال بوتين: "يجري تنفيذ مشاريع استثمارية روسية كبيرة في إفريقيا بمشاركة شركات روسية محلية مثل "روس نفط" و"غازبروم نفت" و"ألروسا" و"لوك أويل" وغيرها، سنواصل مساعدة البلدان الإفريقية في مسائل إنتاج الكهرباء".

وأضاف الرئيس الروسي :" أن روسيا تقدم اليوم تقنيات جديدة صديقة للبيئة في مجال الطاقة النووية".