الأزمة المصرفية ترفع الذهب إلى مستوى قياسي
ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية إلى مستوى قياسي بأكثر من 1.5 في المائة، اليوم الاثنين، متجاوزة العقود مستوى 2000 دولار للأونصة للمرة الأولى منذ 18 أبريل من العام الماضي.
وبحسب بيانات وكالة "بلومبرغ"، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.79 في المائة إلى 2029.50 دولار للأونصة.
فيما ارتفعت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.75 في المائة إلى 2004.15 دولار للأونصة.
ويأتي ارتفاع الذهب بصفته ملاذا آمنا حيث يقبل المستثمرون على شرائه في فترات الأزمات، وتتخوف الأسواق من حدوث ركود اقتصادي في العالم بسبب المخاطر التي تهدد القطاع المصرفي العالمي.
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