الخارجية الفلسطينية: تصريحات وزراء حكومة إسرائيل التحريضية تعكس العقلية الاستعمارية الظلامية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 مارس 2023 10:26 صباحاً - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الإثنين، التصريحات والمواقف التحريضية التي يطلقها أكثر من مسؤول رسمي في الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ووجوده وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة في أرض وطنه.

وأكدت وزارة الخارجية في تصريح صحفي “أن هذه المواقف تعكس العقلية الاستعمارية الظلامية التي باتت تسيطر على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة، وتخلق مناخات لنمو التطرف والإرهاب اليهودي ضد شعبنا”.

واعتبرت الوزارة الدعوات الإسرائيلية لخلق الفوضى واستمرار دوامة العنف بهدف تخريب الجهود المبذولة لتحقيق التهدئة، وعقلية معادية للسلام وللحلول السياسية للصراع على أساس مبدأ حل الدولتين تقوم على تعميق وتوسيع الاستيطان على طريق الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة.

وكان وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش قال إن الشعب الفلسطيني هو “اختراع” من القرن الماضي، وإن الناس مثله وأجداده هم “الفلسطينيون الحقيقيون”.

وفي حفل تأبين خاص لناشط الليكود اليميني البارز وعضو مجلس إدارة الوكالة اليهودية جاك كوبفر، في باريس، والذي توفي بالسرطان في عام 2021، قال سموتريتش: “لا يوجد مثل الفلسطينيين لأنه لا يوجد شيء مثل الشعب الفلسطيني”، وهو تعليق قوبل بتصفيق وهتافات من الحضور”، حسب موقع ynet.

وسأل وزير المالية الإسرائيلي: “هل تعرف من هم الفلسطينيون؟”، مجيبا: “أنا فلسطيني”، مشيرا إلى جدته التي ولدت في بلدة المطلة قبل 100 عام، وجدّه المقدسي من الجيل الثالث عشر باسم “الفلسطينيين الحقيقيين”.

وأضاف: “هل هناك تاريخ أو ثقافة فلسطينية؟ لا، كان هناك عرب في الشرق الأوسط وصلوا إلى أرض إسرائيل في نفس وقت الهجرة اليهودية وبداية الصهيونية. بعد 2000 عام من المنفى، عاد شعب إسرائيل إلى دياره، وكان هناك عرب من حولنا لا يحبون ذلك. إذن ماذا يفعلون؟ اخترعوا شعبا وهميا في أرض إسرائيل وطالبوا بحقوق وهمية في أرض إسرائيل لمجرد محاربة الحركة الصهيونية”.

وزعم سموتريتش أن “هذه هي الحقيقة التاريخية. هذه هي الحقيقة التوراتية. على العرب في أرض إسرائيل أن يسمعوا هذه الحقيقة.. هذه الحقيقة يجب أن يسمعها اليهود في دولة إسرائيل المرتبكون قليلا. يجب سماع هذه الحقيقة في البيت الأبيض بواشنطن. يحتاج العالم كله إلى سماع هذه الحقيقة لأنها الحقيقة.. والحقيقة ستنتصر”.

وكانت الوزيرة بحكومة الاحتلال أوريت ستروك أطلقت تصريحات تحريضية على أبناء الشعب الفلسطيني في حوارة ومحالهم التجارية ومصالحهم الاقتصادية.