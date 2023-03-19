مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضًا

مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضًاأنهى مؤشر بورصة مسقط "30"، اليوم الأحد، عند مستوى 4871.82 نقطة منخفضا بـ 15.8 نقطة وبنسبة 0.32 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4887.67 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 2.049 مليون ريال عماني، منخفضة بنسبة 74.2 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 7.959 مليون ريال عماني.

وقالت وكالة الأنباء العمانية أن التقرير الصادر عن بورصة مسقط أشار إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.095 بالمئة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.91 مليار ريال عماني.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في البورصة 579 ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته 28.23 بالمئة، في حين بلغت قيمة بيع غير العمانيين 358 ألف ريال عماني أي ما يعادل 17.46 بالمئة، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العماني 221 ألف ريال عماني وبنسبة 10.77 بالمئة.