روسيا تدخل قائمة أكبر 10 مصدرين بالعالم

روسيا تدخل قائمة أكبر 10 مصدرين بالعالماحتلت روسيا المرتبة العاشرة لأكبر الدول المصدرة في العالم وارتفعت مرتبتين بارتفاع حجم صادراتها خلال العام الماضي إلى 591.5 مليار دولار.

وذكرت وكالة "نوفوستي" نقلاً عن بيانات الهيئات الإحصائية الوطنية اليوم الأحد، أن قائمة أكبر الدول المصدرة في العالم لا تزال تتصدرها الصين (3,6 تريليون دولار) والولايات المتحدة (2,1 تريليون دولار) وألمانيا (1,7 تريليون دولار).

وأشارت إلى أن هولندا التي قامت بتصدير سلع بقيمة 760,6 مليار دولار إلى السوق العالمية، صعدت إلى المرتبة الرابعة من المرتبة الخامسة وتليها اليابان التي تقدر قيمة صادراتها 747,6 مليار دولار.

ولا تزال كوريا الجنوبية تحتل المرتبة السادسة في هذه القائمة حيث بلغت قيمة صادراتها 683,6 مليار دولار.

وصعدت إيطاليا (657,2 مليار دولار) وفرنسا (626,7 مليار دولار) وكندا (599 مليار دولار) مرتبة واحدة لتحتل المرتبات السابعة والثامنة والتاسعة على التوالي، الأمر الذي وقع بسبب سقوط هونغ كونغ من المرتبة السابعة إلى المرتبة الـ11.